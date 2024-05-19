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Gündem Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme!
Gündem

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-05-19 21:24:00 - 2024-05-19 21:28:45
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme!

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında mahkemeye çıkartılan 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Savcılık sorguları tamamlanan 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma''Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki sorgularıdı da tamamlanan 7 şüpheli tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli iki komiser de bulunuyor.

Demircan firari Sertçelik ile görüştüğünü kabul etti!

Tutuklanan Şevket Demircan'ın firari Sertçelik ile facetime üzerinden konuşma yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin 'Suç için anlaşma' suçundan soruşturmanın devam ettiği, dijital materyallerin, HTS analiz raporlarının ve MASAK verilerinin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi. Başsavcılık tarafından 'Suç için anlaşma' suçu yönünden ayrı değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Kaplan'ın ayağında elektronik kelepçeyle nasıl kaçtığı çözüldü!

Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçışıyla ilgili yine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli komiser Metehan İlkyaz olduğu tespit edilmişti. İlkyaz koordinesindeki 3 şüphelinin, Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Edirne Meriç'ten kaçışını organize ettikleri ortaya çıkmıştı. İlkyaz, Kaplan'ın avukatıyla istihbarat takibine de takılmıştı.
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Tanık ve polis şefi arasındaki bağ!

Sertçelik ile ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk'un sorgusu ise sürüyor.. Emniyetteki işlemleri devam eden Kopuk'un Sertçelik ile Demircan'ın görüşmelerini kendi telefonu ve sosyal medya hesabı üzerinden sağladığı, dosya kapsamında ifade verdiği, Organize Şube Müdürlüğünde şüphelilerle dışardan görüştüğü belirlendi.

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Yorumlar

Ahmet

Çok da fifi

Selçuk

Ne çok münafık var memlekette... "Sen bizim Mevlamızsın münafıklara karşı bize yardım et Allahım."
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