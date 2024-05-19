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Gündem Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme!
Gündem

Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-05-19 16:55:00 - 2024-05-19 17:18:23
Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme!

Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin gözaltındaki 7 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirilmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; gözaltındaki 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan 1 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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