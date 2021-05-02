Aygün Aydın'dan Türk toplumuna skandal sözler

Çarpık ilişkileri ile magazin haberlerinde yer alan Aygün Aydın isimli kadın Türk milletine ve Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.

Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek aslını ortaya koydu.

Paylaşımları silmek zorunda kaldı.

Çirkin söleriyle skandala imza atan Aygün, kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları sildi.