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Ekonomi Aygaz'dan hediye otogaz kampanyası
Ekonomi

Aygaz'dan hediye otogaz kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:50:58 -
Aygaz'dan hediye otogaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Aygaz müşterileri, farklı günlerde yapacakları 75 lira ve üzeri otogaz alışverişlerinde 5,10 veya 100 lira değerinde "Paropuan" kazanacak.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'e kadar sürecek kampanyadan farklı günlerde yapılacak alımlarla en fazla 3 kez yararlanılabilecek.

Bu kapsamda, araç sahipleri Paro üyesi Aygaz ve Mogaz istasyonlarından farklı günlerde tek seferde yapacakları 75 lira ve üzeri otogaz alışverişlerinde yine otogaz alımlarında geçerli olmak üzere 5, 10 veya 100 lira değerinde Paropuan kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak için Aygaz mobil uygulamasına üye olduktan sonra otogaz menüsündeki "Kampanyalar ve Şifre Girişi" alanına "FIRSAT" yazarak göndermek yeterli olacak.

Kısa mesajla kampanyaya katılmak için ise "FIRSAT" yazıp boşluk bırakarak cep telefonu numarasını yazdıktan sonra 3161'e SMS göndermek gerekiyor.

Kullanıcıların kazandığı puanlar cep telefonu numaralarına ya da cep telefonlarına bağlı kart numaralarına anında yüklenecek.

Puanların sadece otogaz alışverişinde kullanılabileceği kampanya, 60 bin kişinin katılımıyla sınırlı olacak. Kampanya kapsamında kazanılan puanların son kullanma tarihi ise 31 Ekim olacak.


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