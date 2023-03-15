Ayetel Kürsi’nin hiç bilmediğiniz faydaları! (Dua) Ayet’el Kürsi okumadan geçmeyin: Ayetel Kürsi okunuşu, duası, meali ve tefsiri

Ayetel Kürsi anlamı, Türkçe meali ve tefsiri ile kavranmalı, faziletlerinden faydalanmak için bol bol tekrar edilmelidir. Ayetlerin Şahı Ayetül Kursi suresi Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı! İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı, fazileti ve meali!

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 255. ayeti kerimesi olan Ayetel Kürsi, Hz. Allah'ın azametini ve kudretini anlatmak ile birlikte İslam'ın temel unsurlarını içerisinde barındırır. Medine döneminde indiği rivayet edilmektedir. Ayetel Kürsi anlamı, fazileti, faydaları ve koruyucu özellikleri nedeniyle sık sık okunması öğütlenmiş olan ayetlerin başında yer almaktadır.

Ayetel Kursi duası Arapça okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Arapça harfleri ile okuyamayacak olan kişiler yukarıda yer alan Ayetel Kürsi latin harfleri ile okuma ve ezberleme imkanı elde edebilirler.



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Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Faziletleri ve Faydaları

Ayetel Kursi fazileti ve faydası bol bir duadır. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından faideleri bildirilen bu kıymetli duayı tekrar etmek hayrın davetine, şerrin define vesile olur. Bin bir faydası olan bu ayet-i kerimenin yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve gücü yeten herkesçe okunması tavsiye edilir. İşte Ayetel Kürsi faziletleri ve önemi:

1- Uyumadan önce okunduğu takdirde kişinin sabaha kadar kazadan beladan korunmasına, huzurlu ve bereketli bir uyku uyumasına vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır" diye buyurmuştur.

2- Ayetel Kürsi kişinin istediği her vakitte okuyabileceği, faydası ve bereketi bol bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyetin artışına vesile olur.

3- Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını barındıran bu dua, O'nun zikriyle bin bir sevaba vesile olur ve Yüce Yaradan'ın rızasını kazandırır.

4- Bu duayı sıkça tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren bir Müslüman edindiği sevaplar aracılığıyla cennetlik kullar arasına girer. Günahların affına vesile olan Ayetel Kürsi, kabir ve cehennem azabından kurtuluşun en büyük anahtarlarındandır.

5- Ayetel Kursi, kişiyi şeytanın şerrinden ve onun yolundan giden kötü niyetlilerin eylemlerinden muhafaza kılar. Kişinin çevresindeki kötü niyetli kimselerden, cin ve şeytan gibi kötücül varlıkların vereceği huzursuzluktan emin olmasını ve uzak olmasını sağlar.

6- Şeytanın vesveselerine kapılarak öfkeye, ihtirasa, kin ve nefrete boğulan kimse Ayetel Kürsi okumayı adet haline getirdiğinde bu hislerin yok olduğunu fark edecektir. Ayet-el Kürsi ile Yüce Allah'a sığınan kimse bu duanın gücüyle daha huzurlu ve dingin bir hayata kavuşur. Öfkeli ve huzursuz bir ruh haline sahip kimse böylece rahata erer.

7- Aynı şekilde gece huzursuzluğu, sık sık kabus görme, uykudan korkarak uyanma, içsel bunalım, ürkeklik gibi durumlarda da şifa vesilesidir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bu tip korkularda şifa niyetine okunmalıdır.

8- Anksiyete, depresyon, panik atak, depresyon gibi ruhsal sıkıntılarda da Ayetel Kürsi'nin gücü ve önemi oldukça büyüktür. Bu gibi durumlarda Esma-ül Hüsna ile birlikte Ayetel Kürsi'yi sıkça tekrar etmek kişiyi bulunduğu halden kurtararak ferahlamasına vesile olur.

9- Ayetel Kürsi'nin okunduğu evin bereketi eksik olmaz. Haneye giren para ve nimet eksilmez, daima artar. Şükrü ve duayı alışkanlık haline getiren kimse bu duayı sık sık okuduğunda bereketin haneye aktığını fark edecektir.

10- Bu duanın okunduğu ev daima melekler tarafından gözetilir. Kötü niyetli ve haset dolu kişiler, şeytan ve onun hizmetindekiler bu eve giremez. Ayetel Kürsi'nin sık sık okunduğu bir ev kazadan, beladan ve her çeşit kötülükten korunur. Evdeki huzursuzluk, kavga, dargınlık ortadan kalkar ve haneye iç huzur hakim olur.

11- Mutfakta okunan bu dua evin bereketinin artmasını sağlar. Özellikle yemek yaparken, masaya otururken, mutfakta uğraşırken bu duayı zikretmek bereketi ve yemekten alınan şifayı arttırır. Yapılan yemeğin daha bereketli ve lezzetli olmasını sağlar.

12- Evden çıkarken okunan Ayetel Kürsi kişinin gün boyu kazadan beladan muhafaza olmasına vesile olur. Kişi başına gelecek kazadan beladan emin olur ve buna göre temkinli hareket eder.

13- Nazar, göz, hastalık ve huzursuzluk durumlarında çocuklara ve bebeklere okunduğunda bu sıkıntıların derhal ortadan kalkmasını sağlar. Özellikle nazar duasıyla birlikte okunduğunda iç ferahlatıcı etkisi vardır. Annelerin bebeklerine gün içinde sıkça Ayetel Kürsi okuması, çocuklara erken yaşta bu duanın öğretilmesi tavsiye edilir.

14- Para akışının sağlandığı yerde okunduğunda bereket ve bolluk artar. İş yerine girerken, dükkanı açarken, iş yerine ayak basarken okunduğunda huzurlu bir çalışma ortamı, bol kazanç, hayırlı ve bereketli satışa vesile olur.

15- Hastalıkta en tesirli şifa kaynaklarından biridir. Hasta olan kişiye okunduğunda rahatsızlıklarını hafifletir. Hasta çocuğa, ateşlenen bebeğe, doğuma giren anneye, ameliyattaki hastaya okunduğunda acıların hafiflemesine, şifanın hızla gelmesine vesile olur.

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi'nin faziletlerinden faydalanmak için bu duanın taşıdığı manayı iyi kavramak gerekir. Binbir fazileti olan, içinde barındırdığı bilgilerle ve Yüce Allah'ın ism-i azamıyla adeta bir hazine niteliği taşıyan Ayetel Kürsi tefsiri ile de mutlaka bilinmelidir.

Ayetel Kürsi tevhid ayetlerinin tamamlayıcısı, özetleyicisi ve en net açıklayıcısı olarak karşımıza çıkar. Yüce Allah'ın eşsiz esmalarının yer aldığı bu ayet-i kerime, O'nun gücünü, hükümdarlığını, tek ve eşsiz oluşunu izah eder. Kâinatın işleyişine ilişkin eşsiz bilgilere şamildir. Yüce Allah'ın Hayy ve Kayyum isimleriyle tekliğinden ve birliğinden söz eden duada kainatın işleyişinin O'nun rızası ve emri üzere devam ettiği bildirilir.

Yatmadan Önce Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti Nedir?

Bin bir çeşit faziletleri olan Ayetel Kürsi duası, okuyanı görünmez bir kalkanla muhafaza altına alır. Özellikle uykuya dalmadan önce bu duayı okuyan kimse, uyanıncaya kadar emniyette olur. Hadis kaynaklarında uyumadan önce Ayetel Kürsi okumanın fazileti ve gücü şu şekilde geçmektedir; "Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder."

Gördüğü kabus ve rüyalardan, karanlıktan, şeytanın ve cinlerin şerrinden, uykuda ölmekten korkan kimse uyumadan önce Ayetel Kürsi'yi okuyarak Yüce Allah'ın emniyeti altında huzurlu bir uyku uyur. Kişi, Allah'ın kudretinin yüceliğini düşünerek, duanın gücünden emin olarak bu duayı okuyarak uykuya daldığında, gece boyu koruyucu melekler kendisine eşlik eder ve başına gelecek kazadan, beladan emin kılınır.