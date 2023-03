Ayetel Kürsi’nin hiç bilmediğiniz faydaları! (Dua) Ayet’el Kürsi okumadan geçmeyin: Ayetel Kürsi okunuşu, duası, meali ve tefsiri

Ayetel Kürsi Duası, tevhid inancını en net izhar eden dualardandır. Müşriklerin hareketleri, Bakara Suresi içinde yer alan bu sureye sebeb-i nüzul olmuştur. Bu sebeple Ayetel Kürsi okunuşu sık sık tekrarlanmalı, yüce Allah'ın varlığını ve birliğini izah eden bu sure çok iyi bilinmelidir. Ayetel Kürsi Duası halk arasında bir dua ya da sure olarak bilinmesine rağmen Kur'an-ı Kerim içerisinde Bakara Suresi'nin 255. ayeti kerimesidir. Hadis kaynaklarında da Ayetel Kürsi duası faydaları ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Günümüzde her namazın ardından ve çok büyük belaların, şerlerin defi için okunur. Peki, Ayetel Kursi duası nasıl okunur? Ayetel kursi duası Türkçe Arapça oku ve dinle...