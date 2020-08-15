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Aktüel

Aydos Ormanı'nda piknikçilere ve mangalcılara denetim

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:14:31 -
Aydos Ormanı'nda piknikçilere ve mangalcılara denetim

İSTANBUL (AA) - Pendik Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda drone destekli mangal denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında, Pendik ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı'nda denetimde bulunuldu.

Uygulamada zabıta ekipleri, drone ile ormanda mangal yakan veya piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.

Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerince semaver ve mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.

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