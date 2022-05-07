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Spor Aydınus, 85 gün sonra geri döndü
Spor

Aydınus, 85 gün sonra geri döndü

Başakşehir - Galatasaray maçında görev alan hakem Fırat Aydınus, 85 günün ardından geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 21:04:00 -
Aydınus, 85 gün sonra geri döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, liste dışı bıraktığı hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara dönüş yaptı.

Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat'taki Altay-Çaykur Rizespor müsabakasını yöneten Aydınus, 85 gün sonra bir maçta düdük çaldı.

MHK, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu bazı hakemleri liste dışında bırakmış ancak Tahkim Kurulu 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. MHK'de değişen yönetimin ardından Fırat Aydınus da görevine kavuştu.

Karşılaşma öncesinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Aydınus'a çiçek verdi.

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