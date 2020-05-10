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Aktüel

Aydınlılar maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:52:39 -
Aydınlılar maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor

AYDIN (AA) - Aydın'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması kararı, vatandaşlarca olumlu karşılandı.

Valiliğin bugünden itibaren sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Sevgi Yolu'nda maskesiz sokağa çıkan vatandaşları uyarmaya başladı.

AA muhabirine açıklama yapan vatandaşlardan Sercan Akdağ, uygulamanın çok doğru olduğunu, herkesin bu süreçte kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Arif Aydınlı ise "Vatandaş olarak biraz da duyarlı olursak bunu yeneceğiz. Bir kişi binlerce kişinin hayatını etkileyebilir. Aydın'da bu karara uyulduğunu görüyoruz." dedi.

Valilikten bugün yapılan açıklamayla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirilmişti.

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