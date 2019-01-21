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Aydınlık'tan 28 Şubatçıların 'FETÖ ortaklığı'nı gizleme çabası

28 Şubatçı Doğu Perinçek'in yayın organı Aydınlık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yalanını kullanarak 28 Şubat darbesini bir kez daha savundu. '28 Şubatçıların zulümlerini örtme' propagandasına devam eden Aydınlık, FETÖ'nün palazlandığı 28 Şubat döneminde Gülen'in en büyük darbeyi aldığını iddia etti ve elebaşının "Beceremediyseniz bırakın" ifadeleriyle hükümete yapılan darbe ortaklığını gizlemeye çalıştı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:45
Aydınlık'tan 28 Şubatçıların 'FETÖ ortaklığı'nı gizleme çabası

 yeniakit.com.tr 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Ben 27 Mayıs’ı da gördüm, onun tokadını yedim; 12 Mart’ı gördüm, onun da tekmesini yedim; 12 Eylül’ü gördüm, onun çift tekmesini (çiftesini) yedim; 28 Şubat’ın hem tekmesini hem yumruğunu yedim" açıklamasını malzeme yapan 28 Şubatçı Aydınlık Gazetesi, "Fetullah Gülen: En büyük darbeyi 28 Şubat'ta yedim" başlığıyla verdiği haberde çarpıtmaya imza attı.

28 Şubat'ta Müslümanlara yönelik zulmü FETÖ ile kapatmaya çalışan Aydınlık, Gülen'in yalanını doğruymuş gibi kullandı ."Post Modern Darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat Darbesi ile Refah-Yol Hükümetini iktidardan indiren darbecilerin borazancılığını yapan Aydınlık, Gülen'in dönemin hükümetine karşı "Beceremediniz artık bırakın", "Asker daha demokrat" gibi söylemlerini görmezden gelerek 28 Şubat darbecilerini aklama girişimlerin devam ederek Müslümanlara yapılan zulmü FETÖ'ye yapılmış gibi göstermeye çalıştı.

Tüm Müslümanlara dokunulurken FETÖ palazlandı

 28 Şubat döneminde tüm dini topluluklara dokunulurken Gülen ve takipçilerine dokunmayan darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne zemin hazırlamasına neden oldu. Teröristbaşı Gülen'in 'sivil ayak' olarak destekleği 28 Şubat darbesiyle, TSK başta olmak üzere kamu kurumlarında çalışan birçok Müslüman vatan evladı görevlerinden atıldı. FETÖ ise darbe çığırtkanlığı nedeniyle ödüllendirilerek kamudan tasviye edilmek yerine üst mevkilere yerleştirildi.

Müslümanlar engellenirken haşhaşilerin önleri açıldı

28 Şubat sürecinde FETÖ'nün teröristleri üst kademelere yükselirken, Müslümanlar Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde 'vatan haini' gibi yargılandı, imam hatip okullarına getirilen katsayı zulmü nedeniyle üniversiteye girişleri engellendi, Kur'an-ı Kerim'e 12 yaş sınırı getirilerek çocuklara öğretilmesi yasaklandı.

Başörtüsünün yasaklandığı o dönemde darbecilerle ortak iş tutan FETÖ elebaşı Gülen, takipçilerine "Başörtüsü füruattır" diyerek başlarını açtırdı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin baş aktörleri 28 Şubat'ta terfi ettirildi

27 vakıf kapatıldığı ve 6 milyon kişinin fişlendiği darbe sürecinde, irtica faaliyeti yaptığı iddiasıyla 281 vali/kaymakam ve 33 bin 272 öğretmen kovuşturmaya uğradı. Bin 635 Müslüman TSK personeli ordudan atılırken o dönemde yükseltilen subaylar 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin baş aktörleri oldu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:53
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  4. 28 Şubat darbesi
  5. Aydınlık

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