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Aydınlıkçıların FETÖ çelişkisi: Şimdi de Çölaşan'a sahip çıktılar!

Ergenekon ve Balyoz davalarını FETÖ’nün organize ettiğini ileri sürerek kendilerini "mağdur edilmiş kesim" olarak gösteren Aydınlık grubu, "Şimdi cemaati savunma zamanı" yazılarıyla bilinen ve "Fetullah ekibinin, terörle ilgisi olduğuna hiçbir zaman inanmadım." şeklinde ifadeleri olan Emin Çölaşan'ın imdadına koştu. Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında daha önceden FETÖ’cü dediği Çölaşan’a sahip çıktı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:05
Aydınlıkçıların FETÖ çelişkisi: Şimdi de Çölaşan'a sahip çıktılar!

Ergenekon ve Balyoz davalarını FETÖ’nün organize ettiğini ileri sürerek kendilerini FETÖ ile mücadele eden bir konumda göstermeye çalışan Aydınlıkçılar kendi içerisinde çelişki yaşıyor.

Sabahattin Önkibar, Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Aydınlık gazetesinde yayınlanan "Çölaşan-Doğru ve dokunulmayan FETÖ’cüler?" başlıklı bugünkü köşe yazısında "Çölaşan’a Fetulahçı demek, FETÖ ile yapılan mücadelenin sulandırılmasıdır." diyerek Emin Çölaşan'a destek verdi.

2017 yılında Çölaşan'a "FETÖ'cü" demişti!

Bugünkü yazısında Çölaşan’ı savunan aynı Önkibar, 6 Temmuz 2017 tarihinde Aydınlık Gazetesinde yazdığı "Ağla Çölaşan Ağla" başlıklı yazısında ise Çölaşan'a FETÖ ile ilgili birçok soru sorup, "Çölaşan bu soruların hiç birine cevap vermeyecek ve benim geçmişim belli deyip FETÖ’ye hizmete devam edecek..." ve "Emin Çölaşan sen, FETÖ tarafından propaganda için yazılan o mektubun içeriği için değil de Fetullahçılığa savrulmana ağla bence!"  ifadelerini kullanmıştı.

Önkibar: Fetullah ve PKK’nın şakşakçısı Çölaşan

Önkibar 2015’teki “FETÖ-PKK şakşakçısı Emin Çölaşan” başlıklı yazısında da Emin Çölaşan’a ağır suçlamalar yöneltmiş ve “Emin artık Fetullah ve PKK’nın bayraktarı” demişti.

İşte Önkibar’ın o yazısı”

Bir gün Fehmi Koru, “Sözcü’nün sahibi Işık Evlerinde yetişen Fethullah müridi” diye yazdı.

Biz bu ifadeyi sütunumuza alınca Emin Çölaşan bana 100 (milyar) bin liralık dava açtı ama havasını aldı. Geçen zaman bizi doğruladı yani Emin artık Fethullah ile PKK’nın bayraktarı.
Dün utanmadan şunu yazdı: “FETÖ’ye nasıl terör örgütü denir, şimdi Fethullah’ı savunma zamanı!” O zaman cevap ver Emin Efendi, FETÖ poliste, yargıda ve bütün devlette niye kadrolaştı? TSK’ya ve Atatürkçülere kahpe operasyonu yapan FETÖ değil de yoksa sen miydin? Üstlendiğin yeni misyon Fehmi Koru’nun cemaatçi dediği patronunun sana son emri midir? Keza kravatlı PKK’yı sırtlanman yine aldığın yeni görev midir? Söyle Tayyip ile mücadele etmenin yolu FETÖ ile PKK’nın avukatlığına soyunmak mıdır? ODTÜ Kürek Takımının küfürcüsü Emin eğer öyle ise durma önce Pensilvanya’ya sonra Kandil’e git!

Tayyip ile demokratik mücadeleye sonuna kadar evet ama onunla mücadele adına yılanlarla yatağa girmeye hayır!

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:05
  1. Sabahattin Önkibar
  2. Aydınlık gazetesi
  3. FETÖ
  4. Emin Çölaşan

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