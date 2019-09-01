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Aydınlık yazarından bomba kulis: Davutoğlu’nun sözleri Babacan ve Gül’ü rahatsız etti! Erdoğan’ın sözleri de Davutoğlu’nu ürküttü

Gazeteci İsmet Özçelik, Davutoğlu’nun, “Eski defterler...” çıkışının Ali Babacan ve Abdullah Gül’ü rahatsız ettiğini söyledi. Aynı zamanda Özçelik, “Eski defterler...” çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği, “Hafıza kayıtlarımız...” restinin de, Davutoğlu’nu tedirgin ettiğini belirtti.

01 Eylül 2019 Pazar 09:41
Aydınlık yazarından bomba kulis: Davutoğlu’nun sözleri Babacan ve Gül’ü rahatsız etti! Erdoğan’ın sözleri de Davutoğlu’nu ürküttü

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na dair son kulis bilgilerini paylaştı.

Özçelik’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

(...)

Bir yandan Davutoğlu;

Bir yanda Gül-Babacan ikilisi.

Gizli mücadele resmi mücadeleye dönüşüyor.

Su her geçen gün ısınıyor.

(...)

Davutoğlu kendine yakın vakfı kullanıyor.

Gül-Babacan ekibi ise çalışma ofisini büyütüyor.

Gelen bilgilere göre Balgat’ta bina tutulmuş.

Yakında fiili faaliyetlere başlayacaklar.

Yakın çevreye göre, "Finansman sorunu" yok.

(...)

Davutoğlu topa sert girdi.

Haziran-1 Kasım arası için tehdit etti.

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" çıkışı yaptı.

Erdoğan’dan yanıt gecikmedi.

Partililere, "Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle, sizlerle paylaşacağımızı da şimdiden burada söylüyorum. Bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var" dedi.

Gül-Babacan rahatsız oldu

Kulislere yansıyan bilgiler ilginç.

Davutoğlu’nun çıkışından Gül-Babacan ekibi rahatsız.

Geçmişte yaşananların ortalığa dökülmesinden endişe ediliyor.

O nedenle "gereksiz çıkış" deniyor.

Özellikle Babacan’ın tedirgin olduğu ifade ediliyor.

Erdoğan’ın çıkışı Davutoğlu’nu da ürküttü.

TV5’te katıldığı programda geri adım attı.

Basının deyimiyle kıvırttı.

‘Ölümü göze aldı’

Babacan’a yakın isimlerle sohbet ettim.

Kavganın sertleştiğini, Babacan’ın ne yapacağını sordum.

Net konuştular.

"Babacan ölümü bile göze aldı" dediler.

"Siyaset ve ölümü göze almak" biraz tuhaf geldi.

"Ölümü göze aldığını söylüyorsunuz. Savaşa mı giriyorsunuz, parti mi kuruyorsunuz? Biraz açar mısınız?" dedim.

Fazla konuşmadılar, geçiştirdiler.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattım.

Fazla önemsemez göründüler.

Ama tavırlarında "mezarlıkta ıslık çalıyor" havası vardı.

Belli ki Erdoğan’ın tehdidinden etkilenmişler.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:41
  1. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. yeni parti

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