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Gündem Aydınlık yarınları gençlerle kuracağız
Gündem

Aydınlık yarınları gençlerle kuracağız

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:36:00 -
Aydınlık yarınları gençlerle kuracağız

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulu Lansman programında gençlere tavsiyelerde bulundu.

 HABER MERKEZİ  İSTANBUL 

Gençlerin Türkiye’yi 21’inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalışacağını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Çalışmak dersten, test skorlarından ibaret değil. Okul dışında da kendinize, ailenize, toplumunuza, mahallenize faydalı işler yapacaksınız. TÜGVA olarak çocukların okul dışı zamanlarında eğlenceli işler yapmalarını amaçlıyoruz. Bir yandan da güçlü, inançlı, vatanperver bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. 200 bin gencin bu yaz okullarında hoşça vakit geçirmesinden bahsediyoruz. Ailelerimizin çok memnun kaldığını biliyoruz onların desteği çok önemli. Allah’ın izniyle bu başarılı yaz okulları, lise talebelerine yönelik yaz kampları da yapılacak.

Gençlerimizi boş bırakmayacağız. Barış için çalışacağız, zulümler bitsin, insanlar huzur içinde yaşasın diye çalışacağız. Gençlikte alınan bu şuurla Allah’ın izniyle aydınlık yarınları var etmeye muvaffak olacağız.” Programda konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de gençlerin gelecekte önemli rol alabilmeleri için kendilerini yetiştirmesinin önemine değindi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, TÜGVA’nın hizmetlerine destek mesajı verdi.

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