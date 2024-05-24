Aydınlık yarınları gençlerle kuracağız

HABER MERKEZİ İSTANBUL

Gençlerin Türkiye’yi 21’inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalışacağını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Çalışmak dersten, test skorlarından ibaret değil. Okul dışında da kendinize, ailenize, toplumunuza, mahallenize faydalı işler yapacaksınız. TÜGVA olarak çocukların okul dışı zamanlarında eğlenceli işler yapmalarını amaçlıyoruz. Bir yandan da güçlü, inançlı, vatanperver bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. 200 bin gencin bu yaz okullarında hoşça vakit geçirmesinden bahsediyoruz. Ailelerimizin çok memnun kaldığını biliyoruz onların desteği çok önemli. Allah’ın izniyle bu başarılı yaz okulları, lise talebelerine yönelik yaz kampları da yapılacak.

Gençlerimizi boş bırakmayacağız. Barış için çalışacağız, zulümler bitsin, insanlar huzur içinde yaşasın diye çalışacağız. Gençlikte alınan bu şuurla Allah’ın izniyle aydınlık yarınları var etmeye muvaffak olacağız.” Programda konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de gençlerin gelecekte önemli rol alabilmeleri için kendilerini yetiştirmesinin önemine değindi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, TÜGVA’nın hizmetlerine destek mesajı verdi.