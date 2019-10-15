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Aydınlık Esed’in Türkiye’deki avukatlığına soyundu

Suriye'de rejimden taraf olan Vatan Partisi'nin gazetesi Aydınlık, Türkiye'de Esed'in avukatlığına soyundu.

15 Ekim 2019 Salı 12:20
Aydınlık Esed’in Türkiye’deki avukatlığına soyundu

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Vatan Partisi'nin medya ayağı Aydınlık'ın, Suriye'de Esed yanlısı tavrı ve bugünkü manşeti de konuşuldu.

Aydınlık'ın, Esed'in avukatlığını ve pazarlamasını yaptığını söyleyen Karahasanoğlu, sözkonusu gazeteye şu sözlerle tepki gösterdi:

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:20
  1. Ordu
  2. esed
  3. Aydınlık

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