0553 313 94 23

Aydınlı Mehmet Hoca: Bu toprakların hikayesi ‘kan’ ile yazıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Bu toprakların temeli ‘destan’ ile atıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:26
Aydınlı Mehmet Hoca: Bu toprakların hikayesi ‘kan’ ile yazıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Bu toprakların temeli ‘destan’ ile atıldı. Bu toprakların tarihi kanla yazıldı. 97 sene önce tüm dünya, bu toprakların ebedi sahibinin kim olduğunu yeniden öğrendi” ifadelerine yer verdi.


Bu milletten topla tüfekle alamadıklarını bugün çeşitli senaryolarla almaya çalışanların iyi bilinmesi gerektiğini belirten Aydınlı Mehmet Hoca; “97 sene önce, vatan diyen, devlet diyen herkes cepheye koştu. Kadınıyla, yaşlısıyla, çocuğuyla ölüme koşarak giden bu millet, bu topraklara göz dikenlere haddini bildirdi. Çok kayıplar verildi. Ama cepheye koşanlar, ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ diyecek kadar vatan ve millet aşkıyla doluydu. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Kocatepe’de yerini alarak başlattığı taarruz harekatı, 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü Türk Ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Topla, tüfekle, onlarca devlet ile üzerimize saldıranlar, bugün topla, tüfekle alamadıklarını çeşitli senaryolar ile elde etmeye çalışıyor. Bir yanda kucaktan kucağa gezen FETÖ, diğer yanda PKK ve diğer örgütler ile üzerimize gelmeye çalışan malum odaklar, 97 sene önce aldıkları yanıttan başkaca bir yanıt beklememeliler. Yakın zamanda ülkemize yönelik yapılan ekonomik saldırılar, siyasi baskıların nedeni de, 97 sene önce bu topraklara gömülen zihniyetin gözünün halen daha Türkiye’nin üzerinde olmasıdır. Bu millet, hiçbir zaman devletine başkaldırmamıştır. Her zaman devletinin yanında, milletiyle omuz omuza olmuştur. Türkiye üzerinde oynanan oyunların sonucundan medet umanları, dedelerinin 97 sene önce karşılaştıkları son beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    1. 21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    2. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    3. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    4. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    5. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    6. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    7. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    8. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    9. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    10. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    11. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    12. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    13. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    14. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    15. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    16. BESYO sınavında ter döktüler
    17. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    18. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    19. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    20. Aydın'da izinsiz jeotermal santral..
    21. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    22. Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı..
    23. Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak..
    24. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    25. Nurdağı’nda Zafer Bayramı kutlandı.
    26. Parlamento tatil edilmişti! Boris..
    27. Abdullah Gül ile ilgili son kulis..
    28. Binali Yıldırım’dan Sancaktepe..
    29. Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla..
    30. Aydın'da villaya uyuşturucu..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak