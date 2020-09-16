  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydınlatma direğinin altında kalan minik Görkem'in cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Aydınlatma direğinin altında kalan minik Görkem'in cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:30:59 -
Aydınlatma direğinin altında kalan minik Görkem'in cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de kardeşiyle oyun oynadığı parkta yerinde sökülen aydınlatma direğinin altında kalan 10 yaşındaki Görkem Küçük'ün cenazesi toprağa verildi.

Hacımaşlı Mahallesinde parkta oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinini üstüne devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Görkem Küçük için Hacımaşlı Mahalle Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Küçük Görkem'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Hacımaşlı Mezarlığında toprağa verildi.

Anne Gülşen ve Engin Küçük ile olayda yaralanan diğer kardeş Güven Küçük de cenaze töreninde hazır bulundu.

Hacımaşlı Mahallesinde dün parkta ikizi ile oyun oynayan 10 yaşındaki Görkem Küçük, üzerine aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan diğer kardeş Güven Küçük ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı