Aydın'ın Söke ilçesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Hasan S. ve oğlu Mustafa Hakan S. ile Enver K, alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasan S. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.