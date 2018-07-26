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Aydın'ın Söke ilçesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Söke ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:44
Aydın'ın Söke ilçesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Hasan S. ve oğlu Mustafa Hakan S. ile Enver K, alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasan S. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:44
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