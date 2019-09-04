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Aydın’ın kurutuluş öyküsü sokak tiyatrosuyla anlatıldı

Efeler Belediyesi, kurtuluş etkinlikleri kapsamında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde sergilenen “Sokak Tiyatrosu” coşkulu bir kalabalık tarafından izlendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:09
Aydın’ın kurutuluş öyküsü sokak tiyatrosuyla anlatıldı

Efeler Belediyesi, kurtuluş etkinlikleri kapsamında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde sergilenen “Sokak Tiyatrosu” coşkulu bir kalabalık tarafından izlendi.


Tiyatrocular Kurtuluş Savaşı’nda yaşananlardan bir kesiti canlandırdı. Efelerin Kurtuluş Mücadelesi gösterisi büyük alkış aldı.Sevgi Yolu’nda gerçekleştirilen “Canlı Heykel” performansı, keman ve viyolonsel çalan genç sanatçılar Efeler Kurtuluş etkinliklerine renk kattı. Canlı Heykeller, kadınıyla – erkeğiyle kurtuluş mücadelesine katılan halkı tasvir etti.



Daha sonra sokak tiyatrosu sergilendi. Serkan Fırtına’nın yazdığı, Tuncer Candan’ın yönettiği Reji Asistanlığını ise İbrahim Gergin’in yaptığı oyunu izleyenler duygulu anlar yaşadı. Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarını anlatan sanatçılar büyük alkış aldı.



Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bu yıl ilk kez düzenlenen “Efeler Kurtuluş Etkinlikleri”nin gelecek yıl daha geniş bir program ile yapılacağını söyledi. Yazar Serkan Fırtına ve oyunculara çiçek verip kutlayan Atay, şunları söyledi:


“Oyunu çok ama çok beğendiğim. Sanatçılarımız oyunu kendileri yazdılar, kısa zamanda da sahnelediler. Çok teşekkür ediyoruz. Benim aslında fazla bir şey söylememe gerek yok. Biraz önce genç kardeşlerim sahnede her şeyi söyledi. Ulusal Kurtuluş Savaşının o anlamlı günleri ile bizleri buluşturdunuz.Bu vatanın nasıl kurtarıldığını, ne canlar verildiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Bize Atatürk; Cumhuriyet’i emanet etti, onu da kimseye yedirmeyeceğiz arkadaşlar. Seneye bu etkinlikleri daha geniş çaplı yapacağız. Seneye daha güzel, daha başka alanlarda da yapacağız. “



Efeler Kültür Şenlikleri kapsamında Dalama Mahallesi’nde de “Hey Gidinin Efesi” isimli müzikli danslı tarihsel dram sergilendi Mehmet Ümit Görgülü’nün yazıp yönettiği oyun,Dalama halkından büyük alkış aldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:09
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