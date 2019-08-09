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Aydın’ın ilk Millet Bahçesi, Vali Köşger tarafından ziyarete açıldı

Buharkent’te incir hasadını kutlamak ve Buharkent İncirini tanıtmak amacıyla bu yıl 15.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:19
Aydın’ın ilk Millet Bahçesi, Vali Köşger tarafından ziyarete açıldı

Buharkent’te incir hasadını kutlamak ve Buharkent İncirini tanıtmak amacıyla bu yıl 15.’si düzenlenen Taze İncir Festivali başladı. Festivalin ilk gününde Aydın’da ilk olan Millet Bahçesi ile çifte açılış coşkusu yaşandı.



Buharkent Dörtyol kavşağından Millet Bahçesinde kadar Türk bayrakları ve mehteran takımının marşları eşliğinde yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar renkli görüntüler ortaya koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mehteran takımı gösterilerini sundu. Yapılan konuşmaların ardından efeler performanslarını sergiledi. İncir yarışmasında dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un ev sahipliğindeki açılış etkinliğinde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar takip etti.


Aydın’ın ilk millet bahçesi olma özelliğine sahip bir millet bahçesini Buharkent’e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade Belediye Başkanı Mehmet Erol, “35 bin metrekarelik büyük bir alan burası. Buradan başlıyor, karayoluna kadar uzanıyor. İçerisinde bir bisiklet yolu, yürüyüş yolu, iki gölet ve bu göletleri birbirine bağlayan şelalemiz var. İki tane kafeterya, kaykay alanı, jimnastik alanı, spor alanı çocuk oyun alanı ve piknik alanı var. Her kesimden insanın ihtiyacını karşılayabilecek, gelip burada kullanabileceği alan var. Oturma grupları, cafeterya, çarpışan kanolar gibi eklenecek. Onlarla çok güzel bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.


Festivalde konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Buharkent incirinin jeotermalin zarar verdiği iddiasıyla Aydın’ın ürünlerini kötüleyenlere en iyi yanıt olduğunu söyledi. Vali Köşger ve diğer konuşmacılar Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz Mehmet Erol’u bu güzel çalışma için tebrik etti.İlk gün etkinliği akşam düzenlenen Alaturka Akşamlar konseri ile sona erdi. Festivalin diğer günlerinde çeşitli yarışmaların yanı sıra Baha ve Simge Sağın’ın sahne alacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:19
  1. sergi
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