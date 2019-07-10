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Aydın’ın büyük projesine mühürleme ve yıkım kararı

Aydın’ın yaklaşık 21 yıllık sorunu olan Aykonut’un torlak mevkiindeki alana Yavuzlar İnşaat tarafından yapılacak olan projeye mühürleme ve yıkım kararı çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:57
Aydın’ın büyük projesine mühürleme ve yıkım kararı

Aydın’ın yaklaşık 21 yıllık sorunu olan Aykonut’un torlak mevkiindeki alana Yavuzlar İnşaat tarafından yapılacak olan projeye mühürleme ve yıkım kararı çıktı. Bölgede 21 yıl önce kurulan Aykonut projesi ile ortaya çıkan çok sayıda mağdurun ardından yeni mağdurların ortaya çıkmasından endişe edildiği belirtildi.


Aydınlıların 21 yıldır Aykonut arazisi olarak bildiği alan ve çevresinde yer alan kentsel dönüşüm programına dahil olan binaların oluşturduğu arazilerin birleşimi ile oluşmuş 46 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacak olan ve Ege’nin en büyük konut projesi olarak halka sunulan Yavuzlar İnşaat Mylife City projesine önce mühürleme ardından yıkım kararı çıktı. Yavuzlar İnşaat yetkilileri ilgili kararlarla ilgili kısa zamanda kamuoyuna bilgilendirmek için açıklama yapacaklarını belirttiler.


Aydın Efeler Güzelhisar mahallesinde bulunan Satış ofisi ve örnek daireler ruhsatsız bir şekilde yapıldığı ve hakkında mühürleme kararı olmasına rağmen faaliyetine hala devam ettiği öne sürüldü. Satış ofisi hakkında 18 Mayıs tarihinde çıkan mühürleme kararı çıkarken ilgili bölgedeki inşaatların 18 Temmuz günü belediye tarafından yıkılacağı tebliğ edildi.


Yıllardır Ay Konut projesi olarak bilinen ve sorunlarının kör düğüm haline gelmesinden sonra içinden çıkılmayacak bir hal alan Ay Konut evleri, Yavuzlar inşaat tarafından düzenlenen basın toplantısı çözüme kavuşturulduğu belirtilmişti. Yavuzlar inşaatın vadettiği süreden yaklaşık 1 yıl sonra proje çalışmalarına başlanılarak bölgede yapılacak konut ve iş yerleri için satışa başlandı.Bölgede satış ofisi ve örnek daire yapılarak satışlara başlanırken, Efeler Belediyesi tarafından örnek dairenin de satış ofisinin de kaçak olduğu gerekçesi ile önce mühürleme sonra da yıkım kararı çıktı. Karar, çeyrek asırdan bu yana ev sahibi olmayı bekleyenlerle yeni proje dahilinde konut satın alanları tedirgin etti.


“İddialar duyanları şaşırtıyor”


Bin 530 konut ve 60 cadde dükkandan oluşan ve değeri 550 milyon TL olduğu belirtilen projeyi tanıtmak için firma tarafından çeşitli tanıtım ve sponsorluklar dikkat çekerken, dönemin Belediye Başkanı Mesut Özakcan zamanında yapılan ve kaçak olduğu ileri sürülen inşaatla ilgili çeşitli söylentiler duyanları şaşırtıyor. Ruhsatsız bir şekilde proje üzerinden yapılan satışların Aykonut’ta olduğu yeni mağdurlar oluşturmasından endişe edilirken, daha önce hakkında yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmayan satış ofisi ve yapılan örnek dairelerin Efeler Belediyesi tarafından 18 Temmuz 2019 günü saat 10:30’da yıkılacağı belirtildi.


“Yönetim kurulu açıklama yapacak”


Bahse konu mühürleme ve yıkım kararının yanlış algılandığını bu kararların 46 bin metrekare alan üzerinde bulunan bazı yapılar için olduğunu belirten Yavuzlar İnşaat yetkilileri yönetim kurulunun bugün toplanarak konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapılacağını belirttiler.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:57
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