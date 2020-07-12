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Aktüel

Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:05:11 -
Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A'nın (26) adresini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

M.A'nın Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

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