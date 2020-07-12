Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A'nın (26) adresini tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
M.A'nın Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı öğrenildi.