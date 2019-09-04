Aydın’daki Sivaslılar, Sivas Kongresi’nin 100. yılını kutladı AYDIN (İHA) – Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı.

AYDIN (İHA) – Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı.

Efeler, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Söke’ de yaşayan Sivaslıların bir araya gelerek kurdukları Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu (AYSİDEF) üyeleri, Aydın Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakarak Sivas Kongresinin 100. yılını kutladı.

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