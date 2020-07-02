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Aktüel

Aydın'daki "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:21:27 -
Aydın'daki "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

AYDIN (AA) - Aydın'da "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davada aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, Kovid-19 tedbirleri kapsamında basına kapalı görüldü.

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Çerçioğlu ve Karaaslan katılmadı.

Mahkeme heyeti, dava konusu ihalelerle ilgili bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında usulsüzlükler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Mersin'deki FETÖ davasının sanığı ve bu davada da tutuksuz yargılanan Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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