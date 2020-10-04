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Aktüel Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Aktüel

Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:24:28 -
Aydın'da zeytinlik alanda yangın

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu arazide yangın çıktı.

Yenikent Mahallesi'nde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu bir kişiye ait arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın çıkan bölgeye Söke Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangında, arazideki ağaçlar yandı.

Yerleşim yerlerine yakın olan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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