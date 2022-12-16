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Tarım Aydın'da zeytin bahçeleri denetlendi, çiftçiler bilgilendirildi
Tarım

Aydın'da zeytin bahçeleri denetlendi, çiftçiler bilgilendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalık konularında denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 22:03:00 -
Aydın'da zeytin bahçeleri denetlendi, çiftçiler bilgilendirildi

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden zeytinde, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, zeytin bahçelerinde de kontrollerini sürdürüyor. Yapılan kontrol ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlçemiz mahallelerinde zeytin bahçelerinde kontroller yapılarak hastalık ve zararlı konularında çiftçiler bilgilendirildi” ifadeleri yer aldı.

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