  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan düzensiz göçmen fotokapan sayesinde yakalandı
Aktüel

Aydın'da Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan düzensiz göçmen fotokapan sayesinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:36:27 -
Aydın'da Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan düzensiz göçmen fotokapan sayesinde yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi Milli Park’ta karadan ulaşımın olmadığı mevkideki fotokapana bir kişinin görüntüsü yansıdı.

Bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Suriye uyruklu O.K. (20) kıyafetleri ıslak halde bulundu.

Gözaltına alınan O.K, Sisam Adası'na yüzerek gitmeye çalıştığını ancak yorulunca döndüğünü anlattı.

O.K. işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...
Gündem

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşüne tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak n..
Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Bugünkü yazısında CHP içerisinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen gazeteci Turgay Güler, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’ü kastederek CH..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı