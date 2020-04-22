  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da yangında ölen 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

2020-04-22 21:15:45 -
Aydın'da yangında ölen 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

Cuma Mahallesi'ndeki kulübede çıkan yangında hayatını kaybeden Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ın (2) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından helallik alınması için babaevine getirildi.

Baba Ahmet Kartal evlatlarının tabutu başında gözyaşı döktü, sinir krizi geçiren anne Ayşe Kartal'ı ise komşuları sakinleştirdi.

Kardeşlerin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

- Olay

Çine'de yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), dün kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya gitmiş, çocukları Nazlı ve Irmak Kartal'ı buradaki tek gözlü kulübeye bırakmıştı.

Bir süre sonra kulübede çıkan yangında 2 kız kardeş hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı