Aydın'da yangında eşi ölen D.Ç. cinayet şüphesiyle tutuklandı: "Ben bir şey yapmadım"

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos gecesi bir apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Çiçek'in eşi D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı. Tekerlekli sandalyeyle adliyeden çıkarılan D.Ç., "Ben bir şey yapmadım" diyerek masum olduğunu öne sürdü.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler de sürdürülüyor.

Alevleri gören vatandaşlar 112'yi aradı

Yangın, İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, evde bulunan D.Ç.'yi yaralı olarak dışarı çıkardı; ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Kadın çığlığı iddiası ve kapının önündeki çanta

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi.

Çelik kapıyı kırmak için hazırlıklı gelen itfaiye ekipleri, evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış vaziyette bir çanta buldu. Çantanın ucundan dışarıya sarkan anahtarları fark eden ekipler, anahtarı kullanarak eve girip yaralı haldeki D.Ç.'yi kurtardı.

Evin önünde bırakılan çanta ve valizin bulunması sebebiyle polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının olay anında kilitli olması ve anahtarının da çantanın içinde bulunması üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu tespit edildi.

Gözaltı kararı 25 Ağustos'ta çıkarıldı

İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle 25 Ağustos günü gözaltı kararı çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan D.Ç., sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan D.Ç. tutuklandı. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.