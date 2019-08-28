Aydın'da yangın çıkaran yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yaban hayvanlarının üreme ve yaşama alanı olan makilik arazide yangın çıkardığı belirlenen Türkmenistan uyruklu bir kişi, sınır dışı edilmek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü ekipleri, 25 Ağustos'ta koruma ve kontrol görevi esnasında Kırıkiçi mevkisinde makilik alandaki bir yangını fark etti.

Bölgeye giden ekipler, alanda şüpheli birini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin Türkmenistan uyruklu G.M.T olduğu, ifadesinde araziyi yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Bölgedeki bir çiftlikte kaçak olarak çalıştığı tespit edilen G.M.T, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, şüpheli hakkında Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 4915 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Yangında yaklaşık 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.







