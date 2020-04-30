Aydın’da yaban hayatı drone ile korunuyor

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Bafa Gölü’nde drone ile av koruma faaliyetinde bulundu.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi envanterine kattığı insansız hava araçları ile av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan bu uygulama ile birçok hayvan türünün teknoloji ile koruma altında tutulması hedefleniyor.

Son olarak ekipler birçok canlıya ev sahipliği yapan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda uygulama yaptı. Drone ile havadan yapılan uygulamada av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, drone ile kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.