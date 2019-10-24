Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Metamfetamin maddesi ele geçirilen otomobilde biri doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kontrolde metamfetaminmaddesi ele geçirilen araçtaki biri doktor 3 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Efeler girişinde bir şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 50 grammetamfetaminmaddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan Nazilli Devlet Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen sürücü kadın doktor E.Ç. ile K.D. ve S.D, gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği belirtildi. Tüm ömrünü insanların sağlığı için adayan sağlık profesyonellerinden birinin adının uyuşturucuyla ilintili olmasından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Adli yönden gereken süreç ilgili kurumlarca takip edilmekte olup idari soruşturma ayrıca il müdürlüğümüzce de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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