0553 313 94 23

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Metamfetamin maddesi ele geçirilen otomobilde biri doktor 3 kişi gözaltına alındı.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:59
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kontrolde metamfetaminmaddesi ele geçirilen araçtaki biri doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Efeler girişinde bir şüpheli aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 50 grammetamfetaminmaddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan Nazilli Devlet Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen sürücü kadın doktor E.Ç. ile K.D. ve S.D, gözaltına alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm ömrünü insanların sağlığı için adayan sağlık profesyonellerinden birinin adının uyuşturucuyla ilintili olmasından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Adli yönden gereken süreç ilgili kurumlarca takip edilmekte olup idari soruşturma ayrıca il müdürlüğümüzce de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:59
  1. Aydın'ın Efeler ilçesi
  2. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri
  3. Efeler girişi
  4. Nazilli Devlet Hastanesi
  5. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
  6. metamfetamin maddesi
  7. hassas terazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!