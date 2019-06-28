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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:55
Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Efeler ve Germencik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda, Y.S, N.K. ve E.K gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Mişa'nın da yer aldığı adreslerdeki aramada 822 uyuşturucu hap, 100 gram skunk, 88 gram metamfetamin ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:55
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  2. Efeler ilçesi
  3. Germencik ilçesi
  4. Narkotik köpeği Mişa

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