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Aktüel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı
Aktüel

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:02:39 -
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muammer Aksoy Mahallesi’nde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda satışa hazır halde 650 gram esrar, bir miktar eroin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirildi.

Ekipler operasyonda F.D, Ş.D, K.D, T.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ş.D. serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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