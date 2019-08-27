Aydın'da uyuşturucu operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Aydın'a "turistik ilçelerde satmak amacıyla" uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul'dan gelen S.D. ve A.A. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.