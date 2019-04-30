Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama Aydın’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda M.K. Z.K, M.S.K, G.K, M.B, F.B, K.Ö, A.R.K, ve H.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde, 342 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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