Aydın'da traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Aydın-İzmir Karayolu üzerinde Germencik istikametinden Ortaklar Mahallesi'ne seyir halinde olan Orhan Biçme idaresindeki 16 ZU 774 plakalı hafif ticari araç, Neşetiye Mahallesi mevkisinde tali yoldan çıkan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 09 NT 429 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Adar Öğmen ve Caner Kart yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.