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Aktüel

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, su dağıtım aracı ile paket servisi yapan motosikletli kuryenin çarpıştığı kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

2020-04-28 13:37:23 -
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, su dağıtım aracı ile paket servisi yapan motosikletli kuryenin çarpıştığı kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; paket servisinden dönen U.I. idaresindeki 35 ALH 432 motosikletli kurye, Batı Gazi Bulvarı istikametinden kent merkezine aynı yönde seyir halinde olan ve ani U dönüşü yaptığı iddia edilen K.Ç. idaresindeki 09 R 6502 plakalı su dağıtım aracına çarptı.


Kazada motosikletli kurye U.I., ayaklarından hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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