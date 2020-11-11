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Aktüel Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aktüel

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:23:32 -
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak yola savrulan motosikletin sürücüsü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'dan Muğla istikametine giden Yaşar Sarı (80) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kuruköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü Sarı, yoldan geçen ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza mahallinde yapılan Yaşar Sarı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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