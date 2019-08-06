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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:22
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ferdi Demir (39) idaresindeki hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında önce orta refüje ardından yön tabelası direğine çarptı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Candan Demir (37), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Candan Demir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:22
  1. 112 Acil Servis
  2. polis
  3. itfaiye ekipleri
  4. Aydın-Muğla kara yolu
  5. Yenipazar kavşağı
  6. Atatürk Devlet Hastanesi

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