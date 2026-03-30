  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aktüel

Aydın'da toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Aydın'da toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.Kentte iki gündür etkisini gösteren sağanak nedeniyle Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Ayrıca Kemer Mahallesi'nde Çakırlar Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin aldığı karar doğrultusunda riskli durumdaki Mesudiye Mahallesi'nde 2 ev ve Kemer Mahallesi'nde 1 ev için tahliye kararı verildi.

Mesudiye Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Hatice Karasoy, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

Karasoy, "O toprak kayar, ev yıkılır, sizin evlere bir şey olur, can kaybı olur diye bizi evden çıkardılar. Şimdi üzülüyorum haliyle. Çok üzülüyoruz ama Allah afetinden saklasın." dedi.

Kemer Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Mustafa Acar da çayın kenarında yıkılan setin yeniden yapılmasını talep etti.

Öte yandan dün de 3 ev benzer riskler nedeniyle tahliye edilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23