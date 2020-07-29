  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da temizlik aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:54:29 -
Aydın'da temizlik aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobille belediyeye ait temizlik aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mükerrem Asar (65) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Çobanisa Mahallesi'nde, Kamil Anmak'ın kullandığı 09 LZ 110 plakalı Karpuzlu Belediyesine ait temizlik aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Asar, yolculardan Nurten Çetin ve Esma Çetin ile temizlik aracındaki bir belediye işçisi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Mükerrem Asar ile Nurten Çetin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı