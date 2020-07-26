Aydın'da taze incir hasadı başladı

AYDIN (AA) - İncirde dünyanın en büyük üretim havzalarının bulunduğu Aydın'da sarılop cinsi incir üreticileri hasat mesaisi yapılıyor.

Nazilli ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giden üreticiler, olgunlaşan incirleri toplayarak özel paketlere yerleştiriyor.

Bu yıl geçen yıla göre 8 gün geç başlayan hasatta toplanan incirler, soğuk hava deposuna gönderiliyor.

Havanın sıcak olması nedeniyle hasat, öğle saatlerine kadar devam edebiliyor.

Bölgede incir alım satımı yapan Yahya Anlıak, AA muhabirine, bu yıl taze incirde rekoltenin iyi seviyede olmasını umut ettiklerini, Nazilli'den 10-15 bin tona yakın ürün çıkmasını beklediklerini söyledi.

Geçen yıl taze sarılop incirde açılış fiyatının kilogram başına 10-11 lira olduğunu, bu yıl ise ürünün 14-15 liradan alıcı bulduğunu belirten Anlıak, bu fiyatın üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

İncirin en önemli geçim kaynakları olduğunu ifade eden üreticilerden Ümmü Candan da sabırsızlıkla bekledikleri hasat zamanına ulaştıklarını, güzel bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi.

Nazilli'de yaklaşık 25 gün sürmesi beklenen incir hasadında işçilere 90 lira yevmiye ödeniyor.