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Aktüel Aydın'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Aktüel

Aydın'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:09:23 -
Aydın'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde silahlı kavgada tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan T.D (33) ile F.Y (36) Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evde görüşmek üzere bir araya geldi.

İkili arasında çıkan kavgada T.D, tabancayla ateş ederek F.Y'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan T.D, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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