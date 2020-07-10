  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:45:32 -
Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havladığı gerekçesiyle sokak köpeğini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Büfe işleten Volkan A. (30), Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evinin önünde bir sokak köpeğinin havlaması üzerine bıçakla hayvana saldırdı.

Olay yerine koşan mahalle sakinleri, Volkan A'ya tepki gösterdi ve durumu polise bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar, bacağından yaralanan köpeği veterinere götürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Volkan A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, mahalle sakinleri de karakola giderek Volkan A'dan şikayetçi oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı