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Aktüel

Aydın'da silahlı yağma olaylarının 5 şüphelisi yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:28:36 -
Aydın'da silahlı yağma olaylarının 5 şüphelisi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde silahlı yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silahlı yağma olayına karıştıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.K, S.B, C.U, Ç.A. ve M.H. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada biri pompalı 4 tüfek, bir tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, M.H ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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