Aydın'da sağanak ve fırtına

Aydın'ın Germencik, İncirliova, Söke ve Kuşadası ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Germencik'te sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Atatürk Caddesi'nde alt geçitte mahsur kalan otomobilin sürücüsü Fikret Barışık, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Otomobil de iş makinesinin desteğiyle sudan çıkartıldı. Germencik Sanayi Sitesi'nde fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Söke'de sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi, Bağarası Kavşağı, Novada Kavşağı ve Albayrak Caddesi'nde su birikintisinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sağanağın etkili olduğu Kuşadası ve İncirliova ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, ağaçlar devrildi.