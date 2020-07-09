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Aktüel

Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:08:12 -
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Apaydın (17) yönetimindeki 09 PK 331 plakalı motosiklet, Dallıca Mahallesi eski İsabeyli yolunda, kontrolden çıkarak önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen ölen gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.






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