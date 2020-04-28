Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, sabaha karşı sahipleri tarafından ağılda bulunamayan 210 adet koyun için alarma geçti. Şehrin tüm giriş ve çıkışlarını denetim altına alan polis, koyunları aradığı sırada ağıldan çalınarak götürüldüğü zannedilen koyunların, çobanların babası tarafından otlatmaya götürüldüğü ortaya çıkınca ekipler normale döndü.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan bir ailenin çocukları, koyunları gütmek için Aydın-Denizli Çevre Bulvarı üzerindeki ağıla gidince adeta şok yaşadı. Ağılda bulunan 210 adet koyunu ağılda bulamayan genç çobanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Koyunları gece saat 03.00 sıralarında kontrol ettiklerini ve sabah 05.20 gibi geldiklerinde koyunları ağılda bulamadıklarını belirten genç çobanlar, mallarının çalındığını belirterek polisten yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, ağılı boş bulunca Aydın’ın tüm çıkışlarını kontrol altına alıp, Muğla, Denizli ve İzmir istikametine çıkış yapan tüm kamyon ve kamyonetleri kontrole alarak bir yandan da güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Babaları jest yapmak istemiş

Tüm mal varlıkları olan 210 adetten oluşan koyunlarının çalındığını düşünen genç çobanlar, üzüntü ile yakınlarını da arayınca bir anda üzüntüleri sevince dönüştü. Yorgun düştükleri için sabah erkenden uyanamayan oğullarını jest yapmak isteyen çobanın babalarının, oğullarından daha erken kalkıp koyunları gütmeye götürdüğü ortaya çıkınca genç çobanlar rahat bir nefes aldı.