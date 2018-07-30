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Aydın'da park halindeki tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı

Kuşadası ilçesinde bir kişinin, park halindeki tur otobüsüne molotofkokteyli atması sonucu araçta hasar oluştu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:38
Aydın'da park halindeki tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı

Kuşadası'nda yabancı turistlere ait park halindeki tur otobüsüne düzenlenen saldırıda alev alan araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir otelin müşterisi Ş.A, Sabri Mumcu Caddesi'ndeki otel önünde park halinde duran yabancı plakalı tur otobüsüne 3 molotofkokteyli attı.

Otobüsün alev almasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

YABANCI TURİSTLERLE TARTIŞMIŞ
Polis ekiplerince yakalanan Ş.A'nın tur otobüsleriyle gelen yabancı bir grupla tartıştığı, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:38
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