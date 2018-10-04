THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Aydın'da parasına göz diken eski koca camı kırıp…

İncirliova ilçesinde bir kişi abisinin eski eşinin arabasını 5 kilometre takip ederek otomobilin camlarını kırıp çantadaki 50 bin TL’yi alarak kaçtı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:22
Aydın'da parasına göz diken eski koca camı kırıp…

Olay İstiklal Mahallesi Hal caddesi üzerinde meydana geldi. Muzaffer B.(38) abisinin eski eşi olan S.B’yi Acarlar Mahallesinden takip etmeye başladı. Otomobille İstiklal Mahallesine gelen S.B. kısa bir süre otomobilden ayrılarak bir işyerine gitti.

 Bu sırada başka bir otomobile eski yengesini takipte olan Muzaffer B. etrafı gözetledikten sonra otomobilin yanına gelerek sert bir cisimle camı kırarak, içerisinde 50 Bin TL olan çantayı alarak kaçtı. S.B otomobilinin yanına geldiğinde camının kırıldığını ve çantasının çalındığını görünce polise haber verdi.

Harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının gittiği evi buldu. 2 saat içinde hırsızı çaldığı parayla birlikte yakalayan polis ekipleri parayı sahibine teslim etti. Muzaffer B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:22
  1. para

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Seferberlik başladı
    1. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    2. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    3. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    4. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    5. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    6. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    7. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    8. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    9. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    10. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    11. CHP seçime değil 'hezimete'..
    12. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    13. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    14. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    15. Petrolün varili 85,97 dolar..
    16. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    17. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    18. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    19. HDP Kovancılar ilçe başkanı Resul..
    20. Görüşmeler başladı! Phillip Cocu'nun..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!