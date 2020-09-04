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Aktüel Aydın'da oyuncak ayıda uyuşturucu saklayan 2 kişi yakalandı
Aktüel

Aydın'da oyuncak ayıda uyuşturucu saklayan 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:07:54 -
Aydın'da oyuncak ayıda uyuşturucu saklayan 2 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oyuncak ayı içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu sokulacağı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili, Kuştur mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ve 60 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.A.S. ile Çin uyruklu R.A, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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